Bild: imago images/Jan Huebner

Auftakt am kommenden Wochenende - Hertha BSC startet erstmals in der Blindenfußball-Bundesliga

07.09.20 | 17:54

In der Blindenfußball-Bundesliga ist zur neuen Saison erstmals ein Team von Hertha BSC vertreten. Das teilte der Klub am Montag mit [herthabsc.de]. Bei seiner Premiere tritt der Hauptstadt-Klub in einer Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln an. Die Bundesliga startet am 12. September mit einem Spieltag auf dem Domplatz in Erfurt.

Wechsel von Viktoria Berlin

Blindenfußball wird in Berlin schon seit 2008 - dem Jahr der Gründung - in der Bundesliga gespielt, bislang unter dem Dach des FC Viktoria Berlin. Nun erfolgt der Wechsel zu Hertha BSC. "Wir freuen uns sehr, nun so eine tolle und faszinierende Abwandlung unseres Sports wie den Blindenfußball in unseren Reihen zu haben", sagte Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung bei den Charlottenburgern. Es gebe "über die rein sportliche Betätigung hinaus ein großes Potential für die Förderung blinder und sehbehinderter Menschen". Auch der Trainer der Blindenfußballer äußerste sich zufrieden. "Der Wechsel zu Hertha eröffnet dem Blindenfußball in der Hauptstadt neue Perspektiven und Möglichkeiten nicht nur infrastruktureller, sondern auch sportlicher Art", sagte Oliver Heise. Aktuell sind sechs Spieler für Herthas Bundesliga-Kader gemeldet, zwei davon sind Torhüter.

Saisonfinale Ende Oktober in Magdeburg

Nach dem Start in Erfurt finden am 19./20. September in Dortmund und am 10./11. Oktober in Hamburg Spieltage statt. Der neue deutsche Meister wird beim Saisonfinale am 24. Oktober in Magdeburg ermittelt. Folgende Teams haben - neben Neu-Mitglied Hertha BSC - für die Bundesliga gemeldet: MTV Stuttgart, FC St. Pauli, Schalke 04, SF Blau-Gelb Blista Marburg und Borussia Dortmund.