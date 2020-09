Turnier der Meister in Cottbus behält Weltcup-Status

Das traditionsreiche Turnier der Meister in Cottbus behält seinen Weltcup-Status. Das teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitag nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees des Weltverbands Fig mit. Der normalerweise im November stattfindende Einzel-Weltcup der Turnerinnen und Turner war wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr abgesagt worden. Die Wettkampf soll nun vom 25. bis 28. Februar 2021 in der Lausitz-Arena stattfinden.