Der Brandenburger Landessportbund wird in diesem Jahr keine Sportler des Jahres wählen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Andreas Gerlach am Freitag in einer Mitteilung mit. Die Anzahl der sportlichen Wettbewerbe sei "sehr überschaubar" gewesen, heißt es.

Zudem wäre die Durchführung der Sportlergala "unter den gegenwärtigen Umständen der Verordnungen im Zusammenhang mit Corona [...] mit dem Niveau und Anspruch der letzten Jahre nicht durchführbar".