Brandenburg will mehr Fans in Stadien erlauben

Die Brandenburger Teams in der Regionallliga Nordost könnten bald wieder deutlich mehr Fans in die Stadien lassen. Das Landeskabinett will in den nächsten Tagen einen Beschluss fassen, der den Klubs eine Zuschauerkapazität von 20 Prozent erlaubt, wie Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag dem rbb mitteilte. Nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung sind maximal 1.000 Zuschauer erlaubt.