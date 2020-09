Deutsche Fußball Liga lässt in Ausnahmefällen Stehplätze zu

Bei den Spielen der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga dürfen bis Ende Oktober in Ausnahmefällen auch Stehplätze in den Stadien besetzt werden. Eine entsprechende Ergänzung der Spielordnung während des corona-bedingten Sonderspielbetriebs hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag vorgenommen.