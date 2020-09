Wettkämpfe in Berlin

Janina Zeitler und Nicolas Marusa haben sich am Sonntagnachmittag den deutschen Meistertitel im Rapid Surfing gesichert und sind damit ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Auf der 8,50 Meter breiten stehenden Welle im "Wellenwerk" in Berlin setzte sich die Münchnerin Zeitler im Finale gegen die Wahl-Berlinerin Valeska Schneider durch. Marusa, ebenfalls aus München, besiegte im endscheidenden Duell um den Titel den erst zwölfjährigen Toni Meier, der sich am Vormittag bereits den Juniorentitel sicherte. Marusa bekam zudem einmal die Höchstwertung von 10,0.