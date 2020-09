Der gebürtige Berliner Eishockeyspieler Leon Gawanke wird ab sofort das Trikot der Eisbären tragen. Der deutsche Rekordmeister hat am Dienstag mitgeteilt, dass der 21-Jährige so lange für Berlin spielen werde, bis klar ist, wann die Spiele der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) wieder abgehalten werden. Eigentlich steht Gawanke beim kanadischen Team Winnipeg Jets unter Vertrag.

"Wir freuen uns sehr, Leon wieder in Berlin zu haben! Er hat 2005 bei den Eisbären Juniors angefangen und bis 2016 dort eine tolle Entwicklung durchlaufen", wird Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Mit den Erfahrungen, die er jetzt in Nordamerika machen konnte, ist er ein riesiger Gewinn für uns."