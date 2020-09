"Wenn wir 2022 bei den Spielen in allen Disziplinen starten können, haben wir viel erreicht. Im Moment sind wir nur auf sechs Bahnen unterwegs, das ist ein Witz, das geht nicht mehr. Aber dafür brauchen wir Zeit", so lautet die erste kurzfristige Zielsetzung des Verbandes.

Kurz gesagt: Bleiben die Erfolge aus, werden auch die Gelder gestrichen. "Wir müssen uns schon die Frage stellen, in welchem Umfang wir öffentliche Mittel verteilen können. Durch die Leistungssportreform geht der Blick nach vorn. Ist ein Verband so geführt, dass Medaillen wieder möglich sind, unterstützen wir ihn. Wir müssen das ja auch gegenüber dem Steuerzahler rechtfertigen können", erklärte Alfons Hörmann.

Aktuell wird der Verband neu aufgestellt: Vom Datenschutz- und Good-Governance-Beauftragten, über einen sporttechnischen Direktor und das Trainerteam bis hin zu Große selbst. Im Oktober folgt ein internationaler Supervisor und viele mehr. Alle wollen liefern, alle müssen liefern. Es hat den Anschein in 100 Tagen ist mehr passiert, als in zehn Jahren zuvor.

"In Frankfurt am Main gibt es kein geschlossenes Mattensystem an der Eisbande. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Athleten maximal 34 Kilometer pro Stunde laufen, im Sprint sind sie aber eigentlich doppelt so schnell. Das ist nicht tragbar", sagte Große. An einigen Stützpunkten fehlten sanitäre Anlagen, an anderen Busse für den Athletentransport. "Wir reden nicht davon, dass unsere Spitzensportler einen A8 fahren müssen, aber sie brauchen ein Fundament, um Leistung zeigen zu können."

Eine Million Euro stehen projektbezogen von den Sponsoren bis zu den Olympischen Spielen 2022 zur Verfügung - und die Gespräche laufen weiter. Das garantiert Matthias Große.