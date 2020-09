Die frühere Sprint-Weltmeisterin Jenny Wolf ist neue Eisschnelllauf-Bundestrainerin. Das gab die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am Donnerstag bekannt. Die gebürtige Berlinerin wird in ihrem neuen Amt von einer mehrköpfigen Trainerkommission unterstützt. Dieser gehören unter anderem die Olympiasieger Gunda Niemann-Stirnemann und André Hoffmann an. Die Verträge von Wolf und der Kommission sind bis 2026 datiert.

"Es ist eine Riesenherausforderung. Aber wir haben eine große Chance, die Athleten wieder voranzubringen", sagte die 41-jährige Wolf, die als Aktive fünf Weltmeistertitel holte. Sie folgt auf den Niederländer Erik Bouwman, den der am vergangenen Samstag zum DESG-Präsidenten gewählte Matthias Große in seiner Zeit als kommissarischer Verbandschef ebenso beurlaubt hatte wie Sportdirektor Matthias Kulik. "Wir brauchen keine Bundestrainer, wie wir sie bisher hatten", sagte der Unternehmer. Bouwman hatte starke Differenzen mit Claudia Pechstein, der Lebensgefährtin von Große.

Wolf will mit der Trainerkommission gemeinsam ein neues Konzept erarbeiten, um in den kommenden Jahren Medaillenkandidaten zu kreieren. Doch auch schon kurzfristige Ziele peilt die Bundestrainerin an: "Wir haben nach wie vor Topathleten, die Leistung bringen. Ich gehe davon aus, dass sie auch in knapp 500 Tagen Leistung bringen werden." Wolf sei deshalb nicht bange, dass die Läufer bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 "Medaillen holen können".