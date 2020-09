2:2 in der Frauen-Bundesliga

Turbine Potsdam hat nach dem starken Sieg zum Saisonauftakt gegen Hoffenheim am 2. Spieltag der Frauen-Fußballbundesliga erstmals Punkte liegen lassen. Beim Aufsteiger SV Meppen reichte es am Sonntagnachmittag nur zu einem 2:2-Unentschieden. Dabei konnten die Brandenburgerinnen einen 0:2-Rückstand noch drehen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten Maike Berentzen (47.) und Agnieszka Winczo (65.) die Gastgeberinnen mit 2:0 in Führung. Turbine konnte nur eine Minute später durch Karoline Smidt den Anschlusstreffer erzielen. Nina Ehegötz sicherte dem Team von Trainer Sofian Chahed mit dem 2:2-Ausgleich schließlich noch einen Punkt.

In der Frauen-Bundesliga gehr es wegen einer Länderspielpause erst in zwei Wochen weiter. Am 27. September empfangen die Potsdamerinnen dann Bayer Leverkusen ab 14 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion.