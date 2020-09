Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Frauen muss Turbine Potsdam auf Lena Uebach verzichten. Wie der frühere deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, ist bei der

20-Jährigen im Trainingslager in Österreich eine alte Verletzung im linken Knie wieder aufgebrochen. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen ist bereits operiert und fällt laut Mitteilung "noch einige Zeit aus".