Turbine Potsdam hat sich noch einmal verstärkt: Vom US-Profiklub Portland Thorns wechselt Meaghan Nally auf Leihbasis in die brandenburgische Landeshauptstadt. Das gab der Frauenfußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Die 22 Jahre alte Abwehrspielerin traf bereits während der Länderspielpause in Potsdam ein und könnte schon am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ihr Debüt geben.