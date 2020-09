Am 1. September verkündete der Verband, dass unterhalb der Berlin-Liga nur eine Hinrunde für Frauen, Männer und Junioren ausgespielt werden soll . Nur drei Spiele pro Tag sind pro Sportplatz erlaubt - früher waren es 14, berichtet Fiedler. "Nach der langen Corona-Pause und den Ferien haben sich unsere Jugendmannschaften sehr auf den Saisonbeginn gefreut", erzählt der Vereinspräsident weiter. Jetzt fühle sich der Spielplan aber völlig demotivierend an. "Auf ein Punktspiel der B-Junioren folgen vier Wochen Pause und dann geht es erst weiter." Wie solle da eine Wettkampfstimmung entstehen? Wie solle da die Leidenschaft aufkommen?

Jan Schlüschen, Vizepräsident Recht beim BFV, kann die Empörung der einzelnen Vereine nachvollziehen, betont aber, dass "wir uns immer noch in einer Pandemie-Situation befinden und daher Einschränkungen hinnehmen müssen, verbunden mit Disziplin und Hygieneregeln." Daher sei der sogenannte "10-Punkte-Plan"[berliner-fussball.de] zum Wiedereinstieg in den Spielbetrieb eine einheitliche Lösung für alle Berliner Vereine - insbesondere auch für die kleinen, die nicht über mehrere Sportplätze verfügen.

Zwar gäbe es die Möglichkeit, Sportanlagen mit mehreren Fußballplätzen stärker auszulasten, aber in der Realität würde sich das schwierig gestalten. "Ein Verein aus Pankow, der auf einem Platz in Zehlendorf spielen müsste, hätte doch einen unnötig langen An- und Abreiseweg", argumentiert Schlüschen. Der Zehn-Punkte-Plan solle vor allem die kleinen Vereine schützen, damit alle Klubs wieder am Spielbetrieb teilnehmen könnten.