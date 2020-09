Berliner Fußballer starten am Wochenende - Rückrunde entfällt

Vor einer Woche wurden die Berliner Amateurfußballer kurz vor dem offiziellen Saisonstart ausgebremst. Der Grund: Organisatorische Herausforderungen durch die Corona-Krise. Am 5. September soll es nun aber losgehen - wenn auch stark reduziert.

Es ist am späten Dienstagabend um 23 Uhr, als der Berliner Fußball-Verband seine Presse-Information mit dem Kürzel 46/2020 verschickt - ein Schreiben, das große Auswirkungen auf die mehr als 3.000 Amateurfußball-Klubs der Hauptstadt hat. Es beinhaltet zwei zentrale Punkte. Die Saison kann - nachdem der Start unterhalb der Berlin-Liga am vergangenen Wochenende noch kurzfristig flachfiel - am 5. September beginnen. Aber: Sie wird stark verkürzt.

Die Fußball-Amateure spielen ihre Meister und Absteiger ohne Rückrunde aus. Ausgenommen ist nur die fünftklassige Berlin-Liga, die ihre Spielzeit regulär austragen soll. "Da ein geordneter Spielbetrieb mit Hin- und Rückrunde aufgrund der behördlichen Vorgaben nicht möglich ist, werden Punktspiele (Meisterschaftsspiele) zur Ermittlung des Staffelmeisters (Auf- und Absteiger) in der Saison 2020/21 (...) in einer einfachen Spielrunde (ohne Rückrunde), jeder gegen jeden, ermittelt", heißt es auf der Webseite des BFV [berliner-fussball.de].