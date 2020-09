Bild: imago images/Jan Huebner

Regionalliga Nordost - Cottbus holt in Auerbach den ersten Saisonsieg

02.09.20 | 22:23 Uhr

Befreiungsschlag für Energie Cottbus: Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt gelang den Lausitzern am Mittwoch der erste Sieg. Das Spitzenspiel am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost entschied der FC Viktoria für sich. Die Ergebnisse im Überblick.

Energie Cottbus hat am vierten Spieltag in der Regionalliga Nordost den ersten Sieg gefeiert: Die Mannschaft des Interimstrainers Tim Kruse gewann beim VfB Auerbach deutlich mit 5:2 (2:1). Nach drei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen und der nach Trennung von Sebastian Abt war es Nils Stettin, der Energie nach 27. Minuten in Führung brachte. Nur drei Minuten später erhöhte Felix Brügmann auf 2:0. Zwar verkürzte Yannic Voigt noch vor der Halbzeit (41. Minute), nach dem Seitenwechsel konnte Felix Geisler (48.) den alten Vorsprung aber wiederherstellen. Und auch in der Folge ließ Cottbus keine Zweifel am ersten Saisonsieg aufkommen. Nach 60 Minuten erhöhte Florian Brügmann auf 4:1. Das 2:4 (80.) durch Moritz Seidel beantwortete Nils Stettin mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 5:2 (81.), das gleichzeitig den Endstand markierte.



Auch Rathenow feiert ersten Sieg

Genau wie Energie Cottbus gelang auch Optik Rathenow am Mittwoch der erste Dreier in dieser Spielzeit. Das Team von Ingo Kahlisch setzte sich mit 3:0 (0:0) bei Germania Halberstadt durch. Den ersten Treffer erzielte Nicola Köhler kurz nach der Pause (47.). In der 60. Minute war es erneut Köhler, der auf 2:0 erhöhte. Jonathan Muiomo sorgte kurz vor dem Abpfiff (90.) für den dritten Treffer zum 3:0-Endstand. Der SV Babelsberg 03 verpasste im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC seinen zweiten Saisonsieg. Nachdem die Potsdamer am Sonntag noch gegen den Bischofswerdaer FV (2:1) erfolgreich waren, kam die Elf von Predrag Uzelac in Chemnitz nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Treffer für Babelsberg erzielte Lukas Wilton (45.+3, 76.), für Chemnitz war Christian Bickel (6., 66.) ebenfalls mit einem Doppelpack erfolgreich.

TeBe mit Unentschieden in Meuselwitz

Eine deutliche Niederlage gab es am Mittwochabend für die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Das Team des Trainers Andreas Neuendorf unterlag dem Berliner AK klar mit 2:5 (1:2). Für den BAK trafen Tezel (20.), El-Jindaoui (24.), Rekik (ET/50.), Ulrich und Beyazit (73.). Die Treffer für Hertha erzielten Muhammed Kiprit in der 43. Minute per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 und Omar Rekik (54.) zum zwischenzeitlichen 2:3. Aufsteiger Tennis Borussia Berlin holte sich durch ein 2:2 in Meuselwitz den vierten Punkt in der laufenden Saison. Nach dem Sieg gegen Lichtenberg am vergangenen Wochenende (2:0), war es am Mittwochabend Talha Sennur, der den Lila-Weißen mit dem späten Ausgleichstreffer (90.+1.) zum 2:2 wenigstens einen Punkt rettete. Zuvor hatte Serhat Güler Meuselwitz in Führung gebracht, in der 73. Minute erzielte Rudolf Dovn Ndualu das 1:1. Das nur kurz haltende 2:1 erzielte Timo Mauer in der 86. Minute.



BFC mit mäßigem Start, Fürstenwalde überzeugt

Auch der BFC Dynamo und Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena teilten sich die Punkte. Jena war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und ging durch Dennis Slamar (37.) in Führung. Allerdings konnte Benjamin Förster noch vor der Halbzeit (45.+2) zum 1:1 ausgleichen. Die mit großen Zielen in die Saiosn gestarteten Berliner finden sich damit nach vier Spieltagen mit vier Punkten vorerst im Mittelfeld der Tabelle wieder. Besser ist Union Fürstenwalde in die Spielzeit gestartet. Der FSV feierte beim 2:1 in Bischofswerda bereits seinen dritten Saisonsieg. Zwar sorgte Nick Huenig in der 59. Minute zunächst für die Führung für den BFV, Darryl Julian Geurts (60.) und Joshua Putze (FE/76.) drehten die Partie aber schnell. Der Brandenburger Landespokalsieger belegt damit hinter der VSG Altglienicke und dem FC Viktoria mit neun Punkten den dritten Rang.

Viktoria gewinnt Spitzenspiel

Altglienicke und Viktoria Berlin trafen am Mittwochabend im Stadion Lichterfelde zum Spitzenspiel aufeinander. Viktoria setzte sich nach einem packenden Spiel knapp mit 2:1 (1:1) durch. Einen ausführlichen Spielbericht lesen Sie hier. Ein weiteres Spitzenteam der Regionalliga Nordost machte am Mittwoch Boden in der Tabelle gut: Lok Leipzig, Tabellenerster in der letzten Saison, gewann klar mit 3:0 (1:0) gegen den FSV Luckenwalde. Maik Salewski (30.), Sascha Pfeffer (46.) und Gabriel Boakye (70.) erzielten die Treffer. Zudem trennten sich der SV Lichtenberg und die BSG Chemie Leipzig bereits am Dienstag torlos mit 0:0.

Sendung: rbb24, 02.09.20, 21:45 Uhr

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

