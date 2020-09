Mit Jhon Cordoba kommt ein renommierter Bundesliga-Stürmer aus Köln nach Berlin. Am Mittwoch stellte sich der Kolumbianer bei der Alten Dame vor. Cordoba ist begeistert von Herthas Spielidee und wäre "bereit" für einen Einsatz zum Saisonstart.

Da ist er, Herthas neuer Mittelstürmer: 1,88 Meter groß, athletisch, aber mit einem schüchternen Lächeln tritt Jhon Cordoba am Mittwochnachmittag das erste Mal vor die Mikrofone der Hauptstadtpresse. Die auf deutsch gestellten Fragen versteht er, nur die Antworten gibt der 27 Jahre alte Kolumbianer lieber auf spanisch, ein Dolmetscher übersetzt.

Aber auch der Plan von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz habe ihn überzeugt, versichtert Herthas neuer Stürmer artig, auch das erste Training habe ihm gefallen. "Das Spielsystem gefällt mir, man bewegt sich viel und es sind viele Tore gefallen", führt Cordoba aus, der seine eigenen Stärken kurz und pregnant beschreibt: "Schnelligkeit, Kraft und Tore." Immerhin 13 davon gelangen ihm in der Vorsaison für den 1. FC Köln in 29 Bundesligaspielen.

"Muy bien", "sehr gut" sei das erste Training mit seinen neuen Kollegen gewesen, erzählt Cordoba. "Ich habe mich sehr wohl gefühlt", berichtet Herthas neue Sturm-Hoffnung. Er hatte sich aber auch vorab schon schlau gemacht über seine neue Heimat. Beim ehemaligen Herthaner Adrian Ramos hat sich Jhon Cordoba vor dem Transfer über den neuen Klub erkundigt. "Er hat mir gesagt, dass ich als Spieler gut zu Hertha passe und dass ich hier in Berlin gut aufgehoben bin", sagt Cordoba.

Rund 15 Millionen Euro sollen Hertha BSC diese Qualitäten wert gewesen sein, wahrscheinlich in Teilen verrechnet mit Ondrej Duda, der am Mittwoch den umgekehrten Weg ging und künftig für den 1. FC Köln auflaufen wird. Damit wäre Cordoba der bislang teuerste Einkauf der Charlottenburger in diesem Sommer. Das wirft die Frage auf: Spielt er anstelle des ebenfalls sündhaft teuren, aber bisher weitestgehend glücklosen Polen Krzysztof Piatek (kam im Winter für etwa 24 Millionen Euro aus Mailand) oder stellt Trainer Labbadia auf eine Doppelspitze um?

Cordoba ist offen für kreative Lösungen und sagt diplomatisch gekonnt: "Er [Anm. d. Red.: Piatek] ist ein sehr guter Stürmer. Ich habe bereits in der Vergangenheit beide Systeme gespielt, mit einem und mit zwei Angreifern. Ich glaube, ich habe immer Qualität bewiesen. Das ist eine Entscheidung, die der Trainer trifft."