Es ist bislang die perfekte Saison für den FC Viktoria 1889 Berlin. Nach sieben Spieltagen in der Regionalliga Nordost steht die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato ungeschlagen und mit der kompletten Punkteausbeute von 21 Zählern an der Tabellenspitze. Bereits jetzt haben sich die Himmelblauen einen beachtlichen Vorsprung von fünf Punkten auf den Zweitplatzierten, die VSG Altglienicke, erspielt.

Nachdem Viktoria in der englischen Woche am Mittwoch noch auf den ZFC Meuselwitz aus dem Tabellenmittelfeld traf - Viktoria gewann souverän mit 3:0 - geht es für die Muzzicato-Elf am Samstag gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenregion. Die BSG Chemie Leipzig liegt mit 12 Punkten auf Platz fünf der Regionalliga Nordost - und war bis zum letzten Spieltag noch ungeschlagen.

Am Mittwoch gab es für das Team von Coach Miroslav Jagatic im Heimspiel gegen Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena dann allerdings die erste Niederlage (0:2). Jetzt wartet mit Tabellenführer Viktoria der nächste schwere Gegner. Doch die Berliner sollten gewarnt sein. Chemie ist bislang die Überraschungs-Mannschaft der diesjährigen Regionalliga-Saison, auch gegen Jena spielten die Sachsen lange Zeit gut mit, vergaben aber zu viele vielversprechende Torchancen. Das soll sich am Wochenende ändern - und so der Spitzenreiter geärgert werde. rbb|24 überträgt die Partie am Samstag ab 13:25 Uhr im Livestream.