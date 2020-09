Neven Subotic wechselt zu Denizlispor in die Türkei

Innenverteidiger Neven Subotic wechselt vom 1. FC Union Berlin zu Denizlispor in die höchste Spielklasse der Türkei. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wird sich der 31-Jährige nach einem Jahr in der Hauptstadt seinem neuen Verein mit sofortiger Wirkung anschließen. Schon vor gut vier Wochen war bekannt geworden, dass Subotic Union nach einem Jahr verlassen werde.