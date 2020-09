Energie Cottbus hat am Sonntagnachmittag das Brandenburg-Derby in der Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg 03 gewonnen. Beim Debüt des neuen Trainers Dirk Lottner, der vor einer knappen Woche das Amt des zuletzt erfolglosen Sebastian Abt übernommen hatte, setzten sich die Lausitzer in einer insgesamt schwachen Partie mit 1:0 (0:0) gegen die Filmstädter durch. Stürmer Felix Brügmann profitierte von einem groben Fehler in der Babelsberger Abwehr und erzielte den goldenen Treffer für seine Mannschaft.