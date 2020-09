T.R. Hannover Sonntag, 06.09.2020 | 16:10 Uhr

Schämt Euch Energie, da denkt man nach dem Auerbach Spiel jetzt gehts aufwärts. Aber man wurde wieder mal enttäuscht. Sehr enttäuschende Leistung auch wenn paar vereinzelte Chancen da waren. Viel zu wenig Durchschlagskraft gegen so ein Trümmerhaufen von Halberstadt die letzter waren und noch immer sind. Ich glaube wir sind am Tiefpunkt was Energie Cottbus seit 25, 26 Jahren zurückblickend angeht. Da muss sich schnellstmöglich was ändern was Einstellung bei Spielern betrifft. Wenn ich mir zb Pelivan angucke mit sein schön schön gespiele ansehe, wird es mir echt schlecht. Den hab ich noch nie mal grätschen sehen bzw eine dreckige Hose gesehen. Spieler von Energie reißt Euch endlich zusammen und fresst endlich Gras. Diese 4.Liga ist keine schön Fussballliga. Hier wurde schon immer gefightet...Ach ich könnte noch so viel schreiben. Der Sonntag ist gelaufen und so langsam meine Geduld auch für meine Mitgliedschaft für teures Geld.