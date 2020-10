Bild: imago images/Revierfoto

Union will angeschlagene Mainzer nicht unterschätzen - "Ein angeschossenes Tier ist meistens gefährlicher"

01.10.20 | 06:18 Uhr

Sportlich hat das 1:1 in Gladbach den 1. FC Union gepusht, dazu hat der Verein noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Stürmer Joel Pohjanpalo und Keeper Loris Karius kommen als Leihe. Starke Namen - die Frage ist, ob sie auch gleich spielen. Von Stephanie Baczyk

Das Personal

Ex-Nationalspieler und Sommer-Neuzugang Max Kruse nähert sich mit lockeren Schritten der Startelf, wurde sowohl gegen den FC Augsburg als auch in Gladbach in der zweiten Hälfte eingewechselt. Richtung Anfangself dürfte es für ihn nach der Länderspielpause gehen, Kruse ist nach seiner Sprunggelenksverletzung nach wie vor nicht bei 100 Prozent. Wieder fit ist Keita Endo – der japanische Flügelspieler musste zuletzt passen, stand noch in keinem Pflichtspiel im Köpenicker Kader und könnte gegen Mainz sein Debüt feiern. Ob die Neuzugänge Joel Pohjanpalo und Loris Karius ebenfalls eine Startelf-Option sind, ließ Trainer Urs Fischer auf der Spieltags-Pressekonferenz wie gewohnt offen. In Bezug auf Karius sprach der Coach von "Gesprächen, die noch geführt werden" – von Pohjanpalo schwärmte er. Es fehlen: Anthony Ujah (Aufbautraining), Christian Gentner (Verletzt)

Die Form

Das 1:1 in Gladbach dürfte die Mannschaft nachhaltig pushen, das Team überzeugte mit Kompaktheit in der Defensive und guter Arbeit gegen den Ball. Mit Innenverteidigern, die aus der Dreierkette immer mal wieder über die Zentrale mit aufrückten als Unterstützer und mit defensiven Mittelfeldspielern, die durch Balleroberungen gute Umschaltmomente erzeugten. Gewohnt laufstark und oft anspielbar präsentierte sich Sheraldo Becker, der auf seinem Flügel mit tiefen Läufen viele Angriffe mit inszenierte und so seine starke Form aus der Vorbereitung bestätigte. Ein fleißiges Debüt lieferte Taiwo Awoniyi, der seine Robustheit und seine Dynamik in Eins-gegen-Eins-Situationen immer wieder aufblitzen ließ und gleichzeitig gut nach hinten arbeitete. "Mein größtes Ziel diese Saison ist es, mit Union erfolgreich in der Liga zu sein", erklärte der 23-Jährige unter der Woche. "Den Klassenerhalt zu schaffen – und klar, jeder Stürmer will gerne treffen." Vielleicht wird’s was mit dem ersten Treffer im Dress der Eisernen gegen den kommenden Gegner...

Der Gegner

… denn der FSV Mainz 05 gleicht aktuell einem angeknockten Boxer – der Klub muss sich nach den vergangenen Tagen erst einmal sammeln. Die ersten beiden Bundesligapartien haben die Rheinhessen verloren, dem 1:3 am ersten Spieltag gegen RB Leipzig folgte ein 1:4 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Kurz zuvor hatten die Mainzer Profis gestreikt, sich an einem Nachmittag geweigert, zum Training anzutreten. Der Grund: die Suspendierung ihres Teamkollegen Adam Szalai – der Ungar war aus sportlichen Gründen, wie es von Vereinsseite hieß, aus der ersten Elf gestrichen worden. Trainer Achim Beierlorzer wurde entlassen, Sportvorstand Rouven Schröder begründete den Schritt unter anderem mit "der Frage, in welcher Form wir der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen und der Mannschaft kurzfristig und perspektivisch neue Impulse geben können." Die Mainzer konnten trotz spielerischer und individueller Klasse in der jüngsten Vergangenheit nie so richtig konstant abliefern, immer wieder wurde über Grüppchenbildung im Kader berichtet.

Beierlorzers Nachfolger Jan-Moritz Lichte war zuletzt Co-Trainer von Beierlorzer. Der 40-Jährige kündigte an, er wolle nach vorne blicken: "Ich erwarte von den Spielern, dass sie mit ihren positiven und negativen Charaktereigenschaften, wie wir sie alle haben, in der Kabine und auf dem Platz sind – und das Beste reinwerfen, was sie haben." Trotz oder gerade wegen des Chaos der letzten Tage hat Urs Fischer die Antennen gespitzt, was die Mainzer betrifft. "Ein angeschossenes Tier ist meistens gefährlicher als ein gesundes. Wir müssen schon auch ein bisschen gewarnt sein", schätzt Unions Coach den Zustand der Nullfünfer ein. Nur, dass der Gegner unter dem neuen Trainer Substantielles verändern könnte, glaubt der Schweizer aufgrund der Kürze der Zeit nicht. "Also glaube ich schon auch, dass die Prinzipien, die man in den ersten Spielen gesehen hat, dass sie die auch bei uns entsprechend versuchen werden, anzuwenden", so Fischer. "Da zählt sicher ihr Umschaltspiel, ist eine sehr aggressive Mannschaft – vor allem in der Zone zwei. Wenn die Mannschaft dann mal Tempo aufnimmt, haben sie Spieler, die Eins-gegen-eins-Situationen lösen und dann eben auch gefährlich werden können."

Unioner im Fokus

… sind in dieser Woche gleich zwei Profis der Eisernen. Am Montag vermeldete der Klub die einjährige Leihe von Keeper Loris Karius – der 27-Jährige kommt vom FC Liverpool, spielte dort zuletzt unter Jürgen Klopp kaum mehr eine Rolle und war in den vergangenen zwei Jahren an Besiktas Instabul in die Türkei ausgeliehen. Jetzt wagt er in Berlin-Köpenick einen Neustart – und dürfte sich ein heißes Duell mit Andreas Luthe um den Posten der Nummer eins im Kasten bei Union liefern. "Ist doch toll", kommentierte Fischer. "Ich glaube, Konkurrenzkampf belebt das Ganze auch, die Jungs kennen das, es ist ein Teil dieses Geschäfts. Dass es am Schluss über Leistung geht, dass Du belohnt wirst. Ich glaube, wir dürfen stolz sein, dass wir ein solches Torwart-Team haben." Seit Donnerstagmorgen hat der Schweizer zudem auch einen neuen Stürmer in seinen Reihen: Joel Pohjanpalo wechselt von Bayer Leverkusen zum 1. FC Union, ist ebenfalls ein Leihgeschäft. "Ja, das ist einer, der wirklich weiß, wo’s Tor steht", beschreibt Urs Fischer mit einem Grinsen die Stärken des blonden Finnen. "Er weiß situativ, wo er hinmuss, er hat so dieses Gespür. Ist aber auch ein spielender Stürmer, eine Anspielstation, wo Du eine Spielfortsetzung hinbekommst. Auch sein Kopfballspiel – wirklich erstaunlich. Ich freue mich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten."

Besonderheiten

Gleich zwei Unioner könnten auf dem Platz auf ihren Ex-Klub treffen, einer ist Taiwo Awoniyi. Der Nigerianer war in der letzten Saison an die Mainzer verliehen, bestritt zwölf Partien und erzielte ein Tor. Er freut sich auf das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen, stellt aber auch klar, dass "jetzt nur Union zählt." Beim 1:1 zwischen Union und Mainz nach dem Corona-Re-Start im Stadion An der Alten Försterei stand Awoniyi noch in der Startelf der Rheinhessen – jetzt dürfte er gegen seine ehemaligen Mitspieler starten. Auch Loris Karius hat eine Mainzer Vergangenheit – zwischen 2012 und 2016 bestritt er 91 Bundesligapartien für die Nullfünfer, reifte beim FSV vom Jung-Keeper zum Leistungsträger, ehe er den Verein Richtung Liverpool verließ. Ob er am Freitagabend im Tor steht, ließ Trainer Fischer offen. Fakt ist allerdings auch: Andreas Luthe, Unions bisherige Nummer eins in dieser Saison überzeugte gerade zuletzt in Gladbach mit starken Paraden und seiner ruhigen Ausstrahlung. Eigentlich also kein Grund für den Coach, auf der Position etwas zu verändern.

Sendung: rbbUM6, 30.09.20, 18:00 Uhr