Der Mittelstürmer aus Helsinki wurde mit seinem Jugendverein HJK Helsinki drei Mal finnischer Meister. Nach einem Jahr beim VfR Ahlen wechselte er nach Leverkusen und wurde unter anderem für zwei Jahre an Fortuna Düsseldorf und für ein halbes Jahr zum Hamburger SV verliehen. In der ersten und zweiten Bundesliga bestritt der 32-malige finnische Nationalspieler insgesamt 111 Partien und erzielte dabei 34 Tore.

"Nach dem halben Jahr beim HSV ist es für mich wichtig, jetzt weiterhin die Chance zu haben, mich auf höchstem Niveau zu beweisen und die Leistung zu bestätigen. Union ist ein toller Verein, den ich schon aus meiner Zeit in der zweiten Bundesliga kenne und mit dem ich in dieser Saison unbedingt die Bundesliga halten möchte. Ich freue mich jetzt schon auf die Spiele im Stadion An der Alten Försterei", wird Joel Pohjanpalo in einer Mitteilung des Vereins am Mittwoch zitiert.

"Joel ist ein immer torgefährlicher Spieler, deshalb sind wir froh, dass wir ihn in unseren Reihen willkommen heißen können. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil, ist körperlich robust und hat seinen Torriecher in der Vergangenheit unter Beweis gestellt", kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, den Transfer. "Wir haben stets betont, dass wir noch einen Stürmer verpflichten wollen und sind der Überzeugung, dass Joel Pohjanpalo unserem Kader guttun wird", so Ruhnert weiter.