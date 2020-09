Seit dem Vorjahr gibt es in Berlin eine Surfhalle. Am Wochenende finden dort die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing statt. Für Valeska Schneider ein Heimspiel - sie will am Sonntag die Podestplätze angreifen.

rbb|24 zeigt die Meisterschaften im Rapid Surfing am Sonntag ab 12:55 Uhr im Livestream.