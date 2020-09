Die 8.500 Zuschauer im Bremer Weserstadion sahen einen müden Beginn beider Mannschaften. Erst nach knapp 20 Minuten war es Stürmer Krzysztof Piatek, der zur ersten Möglichkeit für die Blau-Weißen kam. Der Pole setzte sich im Strafraum gut gegen Gebre Selassie durch, scheiterte per Kopfball aber an der Latte. Nach einer halben Stunde kam dann auch Werder zur ersten Chance. Hertha-Keeper Alexander Schwolow parierte gut gegen Josh Sargent. Das Nachsehen hatte hingegen wenig später sein Gegenüber Jiri Pavlenka im Werder-Tor: Eine scharfe Flanke von Maxi Mittelstädt stocherte Peter Pekarik kurz vor der Halbzeit (42.) zum 1:0 über die Linie. Und Hertha legte noch vor der Pause nach: Vladimir Darida nutzte die Lücken in der Werderaner Hintermannschaft gut aus, spielte schön in die Spitze auf Dodi Lukebakio, wo der Belgier eiskalt zum 2:0 (45.+2) verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel wurde Bremen besser, Hertha stand aber sicher und versuchte durch Konter immer wieder selbst gefährlich zu werden. Erfolgreich war das nach 63. Minuten: Matheus Cunha erhöhte nach erneutem Zuspiel von Darida auf 3:0. Doch Werder antwortete: Ex-Herthaner Davie Selke setzte sich im Strafraum gegen Mittelstädt durch und köpfte zum 1:3 für sein Team ein (69.). Zurück ins Spiel kamen die Gastgeber im Anschluss aber nicht mehr und Hertha-Neuzugang Jhon Cordoba sorgte in der 90. Minute für den 4:1-Endstand.