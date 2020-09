Den Mannschaften der 1. und 2. Fußball-Bundesliga werden auch in der kommenden Saison fünf Auswechslungen zur Verfügung stehen. Das beschlossen die Vertreter der 36 Profiklubs bei der virtuellen Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag.

Grünes Licht haben die Profiklubs am Donnerstag für das überarbeitete Hygienekonzept gegeben. Rund um den Spielbetrieb wird das Corona-Test-Schema künftig in drei Stufen einer sogenannten Pandemie-Aktivität gegliedert. Die Einteilung folgt der Anzahl an Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Bürger im jeweiligen Landkreis eines Klubs und den angrenzenden Landkreisen. Das Pandemie-Level gilt bis 5 Neuinfektionen als niederig, zwischen 5 und 35 als mittel und ab 35 Neuinfektionen als hoch.

DFL-Chef Christian Seifert schwor den deutschen Profi-Fußball am Donnerstag auf eine enorm knifflige Saison ein: "Die Organisation und Durchführung dieser Spielzeit wird um ein Vielfaches komplizierter als die Beendigung der letzten Spielzeit", sagte der Geschäftsführer nach der Außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main. "Man muss kein Philosoph und kein Prophet sein, um die Aussage zu treffen, dass dies die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland wird", fügte Seifert hinzu.

Die 1. und 2. Bundesliga wollen am 18. September in die neue Saison starten. Dabei müssen die Clubs weiterhin vor weitgehend leeren Rängen spielen. Die DFL und ihre Clubs würden ein "Höchstmaß an Energie" benötigen, um die kommende Saison zu bewältigen, sagte Seifert. Es bedürfe bei der Planung "Besonnenheit und Mut".