Dedryck Boyata ist neuer Kapitän von Hertha BSC. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 29 Jahre alte Belgier spielt seit der Vorsaison in Berlin und war durch gute Leistungen zum Abwehrchef geworden. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hatte Boyata zuletzt mit Achillessehnenproblemen zu tun.

Mit dem Belgier stellt Hertha in der Bundesliga zukünftig den Kapitän, der am Kürzesten bei seinem Verein spielt. Er löst damit Schalkes Omar Mascarell ab, der seit zwei Jahren für die Königsblauen aufläuft. An der Spitze in dieser Kategorie liegen Manuel Neuer (Bayern München) und Fabian Klos (Arminia Bielefeld), die jeweils seit neun Jahren bei ihren Klubs spielen.

Hertha gab am Dienstag zudem bekannt, dass Santiago Ascacibar ins Teamtraining zurückgekehrt sei. Der Argentinier hatte sich im August eine Fußverletzung zugezogen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte bereits die Schlussphase der Vorsaison verletzt passen müssen.