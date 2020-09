Für Hertha-Trainer Bruno Labbadia ist Boyata, der sich mit Achillessehnen-Problemen plagte, ein "wichtiger Spieler" in seinem Team: "Er ist ein stiller Leader. Einer, der die Mannschaft durch seine Präsenz auf dem Platz führt." Labbadia hofft, dass der 29-jährige Belgier zum Liga-Start des Hauptstadtklubs am Samstag bei Werder Bremen dabei sein kann.

Zum Start der neuen Trainingswoche sind Abwehrchef Dedryck Boyata und Angreifer Krzysztof Piatek ins Teamtraining von Hertha BSC zurückgekehrt. Bei der blamablen 4:5-Niederlage des Berliner Fußball-Bundesligisten bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in der ersten DFB-Pokalrunde am vergangenen Freitag hatten beide gefehlt.

Die Aufarbeitung der Pokalschlappe sei nun abgehakt. "Wir haben uns zweimal geschüttelt. Es ist bitter genug und klar, dass uns das tierisch ärgert. Aber jetzt liegt der Fokus nur noch auf dem, was jetzt kommt. Nämlich eine gute Woche hinzulegen und dann am Samstag ein sehr gutes Spiel in Bremen hinzulegen", so Labbadia.

Der französische Neuzugang Lucas Tousart, Karim Rekik, Arne Maier und Matheus Cunha fehlten beim Teamtraining am Montag, da sie individuell belastet werden sollen.

Nicht äußern wollte sich Labbadia zu einem möglichen Wechsel von Kölns Angreifer Jhon Córdoba zu Hertha und zu einem besonderen Stürmertyp, den er gern noch im Team hätte. "Wenn er Tore macht, ist es egal", sagte der Berliner Trainer. Es müsse nicht unbedingt ein bulliger Stoßstürmer wie der 27 Jahre alte Córdoba sein.