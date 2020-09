Bild: dpa/Andreas Gora

Hertha-Trainer Bruno Labbadia - "Es ist nicht so, dass wir jetzt in Hektik verfallen"

01.09.20 | 20:55 Uhr

Die halbe Mannschaft von Hertha BSC fehlt derzeit wegen Verletzungen oder Spielen mit der Nationalmannschaft. Dabei geht die Saisonvorbereitung jetzt in die heiße Phase. Trainer Bruno Labbadia weiß um die schwierige Situation, zeigt sich aber dennoch optimistisch.



Den Überblick kann Bruno Labbadia derzeit nicht verlieren. Lediglich neun Feldspieler und drei Torhüter stehen dem Hertha-Coach aktuell im Training zur Verfügung. Vier Spieler sind gesundheitlich angeschlagen, gleich neun Profis weilen derzeit bei ihren Nationalmannschaften. Keine guten Voraussetzungen für eine Phase, in der er den Berlinern eigentlich den letzten Feinschliff verleihen sollte. Nach der Trainingseinheit sprach Bruno Labbadia über...



...den kleinen Kader, den er aktuell im Training zur Verfügung hat: Man kann das nur so annehmen. Wir wussten um die Schwierigkeit und dass das nicht optimal ist, dass du im Grunde 14 Tage der Vorbereitungszeit verlierst. Es macht das Ganze nicht einfacher, das wissen wir. Aber wir haben einen klaren Plan mit den Spielern, die hier sind. Wir nutzen die Zeit, um individuell zu arbeiten. Und ich werde mit dem einen oder anderen Spieler auch reden.

...das anstehende Testspiel am Samstag gegen den Hamburger SV: Wir hoffen, dass wir am Samstag mindestens elf Spieler zusammenbekommen. Und es besteht ja noch die Chance, dass der eine oder andere Nationalspieler eventuell zur Verfügung steht. Wir sind mit dem Verband im Austausch wegen der holländischen Fraktion (Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan, Anm. d. Red.). Es kann sein, dass sie nochmal zurückkommen, eventuell für den Samstag zur Verfügung stehen, aber dann auch wieder zur Nationalmannschaft gehen. Da sind wir ganz offen im Austausch und beide Seiten, die Nationalmannschaft und wir als Verein müssen gucken, was uns vorgegeben wird. Wenn Spieler fünf Tage lang in Quarantäne gehen müssen und dann ein Spiel haben, dann haben wir natürlich ein Problem. Deswegen sind wir da im Austausch.

...das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal gegen Braunschweig: Es wird ein Kaltstart. Wir haben ja das Freitagsspiel bekommen. Einige Spieler kommen erst am Mittwoch zurück. Auch das ist nicht optimal. Aber ich glaube, es ist gut, nicht zu jammern, sondern die Situation anzunehmen. Wir sind auf alle Fälle zuversichtlich, dass wir viele Dinge gemacht haben. Jetzt müssen wir sehen, ob wir genau den Punkt erreichen, dass wir das im Pokalspiel schon hinbekommen. Aber es muss auf alle Fälle reichen, auch wenn der Gegner gut ist und uns alles abverlangen wird. Wir gehen da zuversichtlich rein.

...die 0:4-Niederlage gegen Eindhoven: Wir haben uns das Spiel natürlich ganz in Ruhe angeguckt und eigentlich haben sich die Erkenntnisse gezeigt, die wir auch schon direkt nach dem Spiel hatten. Es gibt einen Punkt, der nicht gut war. Das war die Reaktion nach dem 0:2. Wir haben die Anfangsphase verschlafen. Dann hatten wir das Spiel total im Griff und müssen eigentlich in Führung gehen, mindestens mit 2:0. Das Eigentor zum 0:2 war dann ein bisschen der Genickschlag. Da sind wir runtergegangen und das ist etwas, was wir nicht zeigen dürfen. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt in Hektik verfallen. Wir wissen um die Situation, welchen Stand wir haben und welchen der Gegner hat. Insofern gehen wir sehr sachlich damit um, auch wenn wir uns natürlich nicht über die Niederlage freuen.

...die Arbeit mit der Mannschaft: Das ist das, was ich vom ersten Tag an gesagt habe: Wir sind in einer Entwicklung, die natürlich andauern wird. Da ist eine komplette Achse, die man über die letzten zwei Jahre verloren hat. Jetzt müssen wir sie neu aufbauen. Da müssen wir Spieler langsam hinführen. Das muss sich entwickeln. Da arbeiten wir auch im Hintergrund dran und das braucht einfach Zeit. Trotzdem müssen wir auch in dieser Phase schon Dinge auffangen. Deswegen brauchen wir in den Situationen, in denen Dinge nicht funktionieren, ein paar Spieler auf dem Platz, die das mit organisieren, damit wir wieder einen Halt haben.

...die Suche nach Lautsprechern oder Schlüsselspielern, auch auf dem Transfermarkt: So viele gibt es nicht auf dem Markt. Es hat sich auch ein Stück weit verändert. Es ist nicht mehr so, dass man heute nur den einen oder zwei dominante Spieler hat. Es ist heute oft auf mehrere Schultern verteilt. Das ist der Vorteil einer Mannschaft wie Hertha, die über mehrere Jahre zusammengespielt hat. Deswegen waren sie in der Mannschaft auch sehr stabil, weil sie über Jahre eine funktionierende Achse hatten. Wir haben uns auch aus Altersgründen dazu entschlossen, Dinge zu verändern. Das bedarf natürlich einer gewissen Zeit - und trotzdem müssen wir in der Zeit auch ein Stück weit Ergebnisse liefern. Das ist ein täglicher Prozess, der bei einer Entwicklung einer Mannschaft dazugehört.

