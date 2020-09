Eigentlich kann es - nach rumpeliger Vorbereitung - nur besser werden bei Hertha BSC. Doch noch scheint völlig unklar, wohin der Klub steuert. Wir haben in Zeiten der Ungewissheit fünf Thesen, was die neue Saison für die Alte Dame bringen könnte. Von M. Ehlers und I. Behnisch

Noch steht Matheus Cunha im Schatten von Marcelinho und das nicht nur in Sachen farbenfroher Frisuren. Sieben Scorerpunkte in elf Spielen sind für den 21-jährigen U-Nationalspieler Brasiliens im Trikot von Hertha BSC bisher verbucht. Sein Landsmann Marcelinho, seinerzeit eine der herausragenden Offensivkräfte der Bundesliga überhaupt, kam in seinen ersten elf Partien für die Alte Dame auf einen Scorerpunkt mehr.

Er ist schnell, groß und so gut am Ball, dass er nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch als Linksverteidiger mit Offensivdrang eingesetzt werden kann. Eigentlich also ist Jordan Torunarigha so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau aller Defensiv-Träume. Wenn da nicht dieser jugendliche Leichtsinn wäre, der ihn in der Vergangenheit immer wieder hinter die Erwartungen zurückwarf.

Doch es besteht Hoffnung, schließlich ist noch kein Weltmeister vom Berliner Himmel gefallen. Man frage nach bei Jerome Boateng, in dessen Anfangsjahren noch allzu häufig das Wort "Lapsus" unterkam. Abwehrspiel ist eben oft Erfahrungssache und davon konnte Jordan Torunarigha in der Rückrunde der vergangenen Saison reichlich sammeln. In 15 von 17 Partien stand er über 90 Minuten auf dem Platz. Und machte seine Sache zunehmend fehlerlos. Wohin das führt? Man frage nach bei Jerome Boateng!