Hertha-Trainer Bruno Labbadia kann aufatmen. Für das letzte Testspiel am Samstag gegen den Hamburger SV können die Berliner, die aufgrund von Länderspielabstellungen und Verletzungen zurzeit nur mit der halben Mannschaft trainieren, wieder auf ein niederländisches Trio zurückgreifen. Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan sollen bereits am Donnerstag von der U21-Mannschaft nach Berlin zurückkehren und am Freitag wieder ins Training einsteigen, bestätigte Hertha BSC auf Anfrage von rbb|24. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet, dass sich Hertha und die Verantwortlichen des niederländischen Verbandes darauf geeinigt hatten.

"Es ist nicht so, dass wir jetzt in Hektik verfallen"

Nach dem Testspiel reisen die drei Spieler wieder in die Niederlande, wo am kommenden Dienstag in Almere gegen Norwegen das nächste Spiel der U21 ansteht.

Das Trio verpasst damit ein Länderspiel der U21. Nationalmannschaft gegen Belarus. Wären die drei Hertha-Profis zum Spiel in Belarus an diesem Freitag mitgereist, hätten sie sich danach in eine fünftägige Quarantäne begeben müssen. "Wir werden keinen Spieler abstellen, wenn es gesundheitliche Bedenken gibt", hatte Manager Michael Preetz gesagt.