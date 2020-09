Ähnlich wie Union Berlin wird auch Hertha BSC zu Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer zu seinen Bundesliga-Spielen zulassen. Insgesamt werden 5.000 Menschen im Stadion sein - 4.000 Karten werden per Bewerbungsverfahren vergeben.

Hertha BSC wird sein erstes Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison am 25. September gegen Eintracht Frankfurt vor 4.000 Zuschauern austragen - insgesamt werden sogar 5.000 Menschen im Stadion zugelassen sein. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Seit dem 1. September sind in Berlin 5.000 Teilnehmer bei Freiluftveranstaltungen erlaubt.

Dafür reichte Hertha ein entsprechendes Hygienekonzept ein. Die Tickets werden per Bewerbungsverfahren vergeben. Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison, die zugleich auch Vereinsmitglieder sind, haben ab sofort bis zum 10. September die Möglichkeit, sich für Tickets zu bewerben.