Bild: imago images/osnapix

Nach Pokal-Aus - Hertha-Sportdirektor Friedrich vermisst "typischen Anführer"

13.09.20 | 15:55 Uhr

Arne Friedrich findet nach dem Pokal-Aus in der ersten Runde im rbb-Sport-Podcast "Hauptstadtderby" klare Worte. Der Hertha-Sportdirektor über Schwachstellen, die Gefühlslage von Bruno Labbadia - und die Transfergerüchte um Jhon Cordoba.

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich vermisst im Team des Berliner Fußball-Bundesligisten einen Leader. "Diese typischen Anführer, die fehlen uns", sagte Friedrich in der neuen Folge des rbb-Sport-Podcast "Hauptstadtderby" (ab Montagfrüh in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt). "Wir haben sehr, sehr viel Talent im Kader", so der 41-Jährige, der einst selbst Hertha-Kapitän war. Es fehle aber "auch mal eine Drecksau".



"Nach hinten war es desolat"

Für den ehemaligen Nationalspieler, der seit Oktober 2019 wieder bei Hertha BSC ist, war das Aus gegen Braunschweig in der 1. Runde des DFB-Pokals nach seiner Aussage "eines der schlimmsten Spiele, die ich in letzter Zeit erlebt habe." Bei der 4:5-Niederlage gegen Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig hätten die Berliner nach vorne "echt gut gespielt. Nach hinten war es desolat." Das sorgt auch bei Bruno Labbadia offenbar für Sorgenfalten. "Unserem Trainer setzt das richtig, richtig zu", so Friedrich. An ihren Zielen halten die Berliner dennoch weiter fest. "Natürlich haben wir Ansprüche, langsam nach oben zu klettern. Das ist ja ganz klar. Dennoch müssen wir eine neue Struktur bauen", erklärte Friedrich. Nach den Abgängen von erfahrenen Spielern wie Vedad Ibisevic, Salomon Kalou und Per Skjelbred sei eine Lücke entstanden, "die man erstmal füllen muss".



"Fels" Boyata und Torunarigha fehlten

Im Pokalspiel am Freitagabend musste Hertha auf wichtige Spieler verzichten. "[Dedryck] Boyata ist unser Fels. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der hat gefehlt. Auch Jordan [Torunarigha], der in der letzten Saison richtig gute Leistungen gezeigt hat. Das sind Leute, die uns natürlich gefehlt haben", so Friedrich.

"Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen: Mit den Spielern, die wir auf dem Platz hatten, darfst du das Spiel nicht verlieren. Wir waren auf jeder Position definitiv besser besetzt. Ich würde auch der Mannschaft nicht absprechen, dass sie es nicht versucht hat. Der Charakter ist da, die Jungs sind zurückgekommen und ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, wir reißen das Ding."

Die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Kölns Stürmer Jhon Cordoba wollte der Sportdirektor weder bestätigen noch dementieren. "Natürlich würde er zu Hertha BSC passen, denn so einen Spielertypen hat Hertha nicht", so Friedrich.



Sendung: rbb24, 13.09.2020, 21:45 Uhr