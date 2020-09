Nun steht eine neue Saison vor der Tür. Geisterspiele sollen zwar der Vergangenheit angehören, von Normalität und vollen Stadien ist die Bundesliga allerdings noch ein gutes Stück weit entfernt. Da stellt sich die Frage, was das mit denen anstellt, die Orte wie das Stadion An der Alten Försterei oder das Olympiastadion zu dem machen, was sie sind.

Es hätte einer der Saison-Höhepunkte des 1. FC Union Berlin werden sollen und wurde eine Vollbremsung. Statt den FC Bayern München im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei zu empfangen, erstmals zu einem Punktspiel in der Fußball-Bundesliga, gab es ab Anfang März dieses Jahres den folgenden Dreiklang: Absage, Pause, Geisterspiel. Ein Alptraum für alle, die mit dem Verein verbunden sind. Spieler, Funktionsträger und vor allem: Mitglieder und Fans.

Für M., einen Union-Anhänger mit guten Verbindungen in die Fanszene, war die Vollbremsung rund um das Bayern-Spiel alternativlos: "In erster Linie ging es um die Gesellschaft. Da war die Verwunderung gar nicht so groß, sondern eher die Vernunft." Erst mit der Zeit hätten sich die Fans die Frage gestellt: "Was ist jetzt mit Fußball? Dem Ort, an dem sich der Alltag bestimmt?" Und weiter: "Frust war schon da. Aber die Frage ist: Frust gegen was? Ich glaube, gerade in der Anfangszeit war es das Ungewisse."

Eine Ungewissheit, gegen die der Verein um Präsident Dirk Zingler bewusst vorzugehen versuchte, als in dieser Hinsicht wohl progressivster Verein der Liga. Während in der Politik noch über die Richtigkeit und den Umfang von Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert wurde, überraschten die Köpenicker mit der Absicht, die Alte Försterei wieder bis auf den letzten Platz zu füllen.

Natürlich, sagt M., fänden sich in der Fanszene eines Vereins alle möglichen Meinungen wieder, doch in überragender Mehrheit sei schnell dieses Gefühl von "alle oder keiner" aufgekommen. "Und so hat sich dieser Vorschlag auch angefühlt." Die kritischen Stimmen? "Kamen eher aus Unwissenheit", so M. "Die, die den Einblick hatten, wussten: Das, was der Verein da macht, macht er zusammen mit Experten. Deswegen war das Vertrauen schon sehr groß."