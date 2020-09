"Jhon hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und bringt neben seiner Torgefahr genau die Attribute mit, die wir für unseren Sturm gesucht haben: Wucht, Dynamik und Durchsetzungsvermögen", sagte Michael Preetz in einer Pressemitteilung des Vereins.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Start hat Hertha BSC noch einmal auf dem Tranfermarkt zugeschlagen. Die Berliner verpflichten Stürmer Jhon Cordoba von Ligakonkurrent 1. FC Köln. Laut "kicker" haben die Herthaner 15 Millionen Euro für den 27-jährigen Kolumbianer bezahlt und ihn bis 2024 an sich gebunden. Im Gegenzug soll laut Medienberichten Herthas Mittelfeldspieler Ondrej Duda für 8,5 Millionen Euro an den Rhein wechseln.

Der selbsternannte "Big City Club" benötigte nach dem Weggang von Vedad Ibisevic einen torgefährlichen Mittelstürmer und scheint mit dem Kolumbianer nun seine Suche abgeschlossen zu haben. 13 Bundesliga-Tore in der letzten Saison und 20 Zweitligatreffer in der Spielzeit zuvor sprechen da eine eindeutige Sprache. Mit seiner Körpergröße von 1,88 Metern, seiner Schnelligkeit und Durchsetzungskraft im Duell Mann-gegen-Mann erfüllt Cordoba durchaus das von Hertha gesuchte Spielerprofil. Herthas Sportdirektor Arne Friedrich bestätigte das bereits im rbb-Podcast "Hauptstadtderby": "Natürlich würde er zu Hertha passen, denn so einen Spielertypen hat Hertha nicht."

Jhon Cordoba startete als 15-Jähriger in Kolumbien beim Envigado FC seine Fußballer-Karriere. Über eine Station in Mexiko landete er 2013 in Spanien, wo er zunächst an Espanyol Barcelona ausgeliehen wurde und anschließend beim FC Granada unterkam. Zwei Jahre später lief Cordoba zum ersten Mal in der Bundesliga im Trikot von Mainz 05 auf. Dort spielte er eine Saison und wechselte 2017 zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln.

In seiner ersten Saison für die Kölner erzielte der kolumbianische Stürmer allerdings nicht ein Tor und ging mit runter in die Zweite Liga. Mit seinen 20 Treffern trug Cordoba dort dann entscheidend zum Wiederaufstieg bei und konnte in der anschließenden Saison weiter überzeugen, sodass er das Interesse finanzstärkerer Klubs wie Hertha BSC weckte.

Als Ersatz verpflichteten die Rheinländer Sebastian Andersson von Union Berlin.