Cunha vor Brasilien-Debüt - "Danke Berlin"

29.09.20 | 19:21 Uhr

Der Wechsel von RB Leipzig zu Hertha BSC wurde zum Volltreffer für Matheus Cunha. Inzwischen ist er sogar für die Nationalmannschaft Brasiliens nominiert worden. Bruno Labbadia findet trotzdem, dass er sich noch verbessern kann.

Als der Dolmetscher seine Antwort übersetzt, lächelt Matheus Cunha gleich noch ein zweites Mal. Zumindest für Herthas Nummer zehn ist der Kindheitstraum von der Berufung in die Nationalmannschaft offensichtlich keine Floskel. Und dann nickt er auch noch eifrig, der 21-Jährige, da er im Gespräch mit dem rbb den folgenden Satz ins Deutsche übersetzt hört: "Die Selecao hat auch eine starke soziale Kraft." Sein Wunsch sei, dass auch die Kinder, die ihn womöglich bald schon im Dress der brasilianischen Nationalmannschaft sehen, davon träumen, es ihm irgendwann nachzumachen. Ihm, Matheus Santos Carneiro Da Cunha, der seit Januar in Diensten von Hertha BSC steht und nun für die am 5. Oktober startende WM-Qualifikation erstmals in die A-Nationalmannschaft Brasiliens berufen wurde. Auch wenn das weitreichende Folgen haben könnte, denn die Spiele gegen Bolivien und Peru finden in Corona-Risikogebieten statt. Demnach droht Matheus Cunha nach seiner Rückkehr eine Quarantäne und der Ausfall im Spiel gegen den VfB Stuttgart (17. Oktober). Ähnliche Probleme hatte es zuletzt mit Polens Nationalspieler Krzysztof Piatek gegeben.

Auch Labbadia schwärmt

Dennoch: Es läuft für Matheus Cunha. Der Winterzugang aus Leipzig ist trotz seiner Jugend zum Führungsspieler aufgestiegen in Berlin, er ist beliebt in der Mannschaft und bei den Fans, zudem Vater geworden. Und nun auch noch der Kindheitstraum, die "Selecao". "Es sind wirklich viele sehr gute Sachen passiert in der kurzen Zeit in Berlin", lässt er über den Dolmetscher ausrichten. Und dann bricht es aus ihm heraus, auf Deutsch und natürlich mit einem breiten Lächeln versehen: "Danke Berlin!" Kein Wunder, dass auch sein Trainer, dass auch Bruno Labbadia gegenüber dem rbb befindet, Cunha sei ein "angenehmer Typ, der eigentlich auf dem Platz ein Stück ernster ist als außerhalb". "Sehr kommunikativ" sei er, außerdem spreche er "mehrere Sprachen". Man kann das längst auch während der Spiele beobachten, wenn sich Cunha regelmäßig Wortgefechte mit den Unparteiischen liefert. Oder eben im Interview, wenn er die Übersetzung der Fragen gar nicht erst abwartet, sondern gleich antwortet.

Fehlende Konstanz - bei Cunha und bei Hertha

Kommunikation, so sagt es auch Bruno Labbadia immer wieder, spielt im Fußball eine entscheidende Rolle, gerade auch bei der Suche nach Beständigkeit. Die fehlt Hertha zu Beginn dieser Spielzeit noch am meisten, findet auch Cunha. "Diese Schwankungen …", sagt er, um dann ohne Umschweife zu folgern: "Wir brauchen mehr Konstanz." Womöglich auch Cunha selbst, über den Labbadia sagt: "Er verfügt über eine individuelle Qualität, die außergewöhnlich ist, gepaart mit seiner Dynamik, mit seiner Kraft. Man hat am Freitag aber auch gemerkt, dass er ein sehr junger Spieler ist, der die mentale Stärke noch erlernen muss." Kurz vor der 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt an jenem Freitag hatte Cunha von seiner Nationalmannschaftsnominierung erfahren. Nicht wenige meinten hinterher, dass sie ihn im Spiel gehemmt habe. Als wolle er der ganzen Welt oder zumindest ganz Brasilien nun innerhalb von 90 Minuten beweisen, dass das schon seine Richtigkeit habe.

Überragend in der U23

Dabei dürften sie in Brasilien spätestens seit Anfang des Jahres eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, was dieser Matheus Cunha zu leisten im Stande ist. Fünf Tore in fünf Spielen steuerte er beim Olympia-Qualifikationsturnier der U23-Nationalmannschaft bei und zeigte auch ansonsten, was ihn auszeichnet. Denn bei aller brasilianischer Spielfreude überzeugt Matheus Cunha auch mit Laufarbeit und taktischer Disziplin. Trotzdem sagt Bruno Labbadia: "Jetzt gilt es, das noch strukturierter hinzubekommen, gleichzeitig aber seine individuelle Qualität plus das, was er oft aus dem Bauch heraus macht, beizubehalten." Sollte das gelingen, wird Matheus Cunha wohl noch häufiger zur brasilianischen Nationalmannschaft eingeladen. Und dann ganz sicher vor allem eines tun: lächeln.

