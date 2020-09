Die Heim-Premiere des Neu-Berliners Jhon Cordoba scheint dagegen nicht in Gefahr. Der vor neun Tagen für 15 Millionen Euro Ablöse aus Köln geholte Stürmer hatte im Training in einem Zweikampf einen Ellenbogen an der Schläfe abbekommen und die Einheit abgebrochen.

Bis auf Flügelspieler Javairo Dilrosun, der an Oberschenkelproblemen leidet, und Mittelfeldmann Santiago Ascacibar, der zu Beginn der Woche wieder ins Mannschaftstraining einstieg, sind alle Hertha-Profis fit. Bereits im Mai hatte sich Ascacibar den Mittelfuß gebrochen. "Er ist früher als gedacht zurückgekehrt," erklärte Labbadia. Jetzt gelte es für den Argentinier, "daß er endlich in den Rhythmus kommt."

Zwei Spiele, acht Tore. Die ersten beiden Pflichtspiele haben gezeigt, dass die Offensive ganz klar der Trumpf von Hertha BSC ist. Mit Matheus Cunha, Dodi Lukebakio, Krysztof Piatek und dem neu verpflichteten Jhon Cordoba haben sich die Berliner in der jüngeren Vergangenheit ordentlich Qualität geholt. Außerdem scheint das gegen Bremen praktizierte Spielsystem (4-1-2-1-2 mit Raute ohne Flügelspieler) den Stärken der Offensiv-Spielern entgegenzukommen. "Es ist gut, dass die Stürmer in den letzten beiden Spielen so oft getroffen haben", sagte Trainer Bruno Labbadia. "Wir haben unterschiedliche Stürmertypen, die uns erlauben, sehr flexibel im Angriff zu sein."

Die Defensive ist mit Dedryck Boyata (in dieser Woche zum neuen Kapitän gewählt) und Jordan Torunarigha ebenfalls kein Schwachpunkt mehr. Die Stamm-Innenverteidiger gaben in Bremen deutlich mehr Stabilität, als das Duo Karim Rekik und Niklas Stark in Braunschweig. Dank ihnen hatten die vier Treffer von Pekarik, Lukebakio, Cunha und Cordoba diese Mal auch zum Sieg gereicht. Gegen Frankfurt will die Labbadia-Elf nun den Rückenwind nutzen und den nächsten Dreier einfahren. "Der gute Start hilft uns, weil es wichtig ist, dass man gut in die Saison kommt", so der Hertha-Coach. "Frankfurt ist ein Gegner, den wir schlagen wollen, aber auch ein Gegner, der uns alles abverlangen wird." Vergangene Saison holte Frankfurt vier Punkte gegen Hertha (2:2 und 4:1 )

Beim 1:4 Mitte Juni kassierte Labbadia seine erste und bislang einzige Heimniederlage in Diensten der Berliner. In der Rolle des Favoriten sieht der Hesse, der mehrere Eintracht-Fans unter seinen acht Geschwistern hat, sein Team indes nicht. "Die Eintracht stand in den letzten zwei Jahren zweimal im Pokalfinale und einmal im Europa-League-Halbfinale. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr stabil gezeigt", betonte Labbadia, der ein "kampfbetontes und intensives Spiel" erwartet.