Hertha BSC kann in der Fußball-Bundesliga weiterhin maximal 5.000 Personen zu den Spielen ins Olympiastadion lassen. Der Berliner Senat änderte bei seiner Sitzung am Dienstag die für die Hauptstadt gültige Corona-Verordnung nicht. Somit können zum Saison-Heimauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt nicht die für andere Bundesliga-Klubs gültigen 20 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden.

"Mit steigenden Infektionszahlen wird es schwierig zu begründen, warum in manchen Bereichen die grundsätzlichen Regelungen und Zahlen nicht gelten sollen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop am Dienstag. "Ich glaube in der jetzigen Situation sollten wir eher gucken, dass wir das konsolidieren, was wir haben, und keine Extragenehmigungen noch möglich machen."



Die Berliner Corona-Verordnung verbietet bis zum Jahresende Veranstaltungen im Freien mit mehr als 5.000 zeitgleich Anwesenden. Pop kündigte allerdings weitere Beratungen in der kommenden Woche an.