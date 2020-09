Gentner hatte seinen Vertrag bei Union nach dem erfolgreichen Premierenjahr der Eisernen in der Bundesliga nochmals verlängert, plant allerdings bereits für die Zeit nach seiner Karriere, in der er wohl in seine schwäbische Heimat zurückkehren wird. Derzeit kann der 35-Jährige wegen einer Wadenverletzung nicht in der Bundesliga zum Einsatz kommen. "Vom Manager im Mittelfeld zum Manager im Profifußball? Trauen wir Dir auf jeden Fall zu, Gente!", twitterte der 1. FC Union.