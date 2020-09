Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will zum Start der Saison die behördlich erlaubte Obergrenze von 5.000 Zuschauern ausschöpfen - und startet am Freitag den Dauerkarten-Verkauf. Bis zum 10. September können sich Mitglieder, die in der abgelaufenen Saison bereits Dauerkarteninhaber waren, auch für die neue Spielzeit ihre Karte sichern. Das teilte der Klub am Mittwoch mit [fc-union-berlin.de]. Wer eine Dauerkarte erwirbt, kann am Losverfahren für die Ticket-Vergabe für die einzelnen Heimspiele teilnehmen.

Dabei verbindet der Verein krisenbedingt den Kauf der Karten mit einer Guthaben-Aktion. "Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist die Dauerkarte in diesem Jahr auch eine Gutscheinkarte für das Union-Zeughaus", heißt es in dem Schreiben. Konkret bedeutet das: Sollte Dauerkartenbesitzern "aufgrund von Corona-Verordnungen der Zutritt zu Heimspielen verwehrt werden" oder sie kein Losglück haben, können sie Beträge, die nicht für Eintrittskarten verwendet wurden, nach dem Ende der Spielzeit für Einkäufe im Fanshop einlösen.