Union testet Veranstaltung ohne Abstand am 25. Oktober

Verein arbeitet weiter an höherer Auslastung

Anfang Juli überraschte Union Berlin mit dem Vorhaben, alsbald möglich wieder vor vollen Zuschauerrängen zu spielen. Massentests sollten es möglich machen. Es hagelte Kritik, dann wurde es still. Doch der Klub hält an der Idee fest und hat für einen Test ein Datum im Visier.

Demnach wolle der Verein am 25. Oktober eine "Veranstaltung ohne Abstand durchführen - mit präventivem Test". Das wäre einen Tag nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg. Im Gegensatz zu den früheren Plänen des Vereins ändert sich dabei ein entscheidendes Detail, so Zingler: "Wir werden keine PCR-Tests durchführen, wie es vor sechs Wochen geplant war, sondern wir haben neue Angebote über Schnelltests und das werden wir der Politik und den Behörden vorstellen und dann hoffen wir, dass es genehmigt wird."

Der 1. FC Union Berlin plant weiterhin, sein Stadion An der Alten Försterei alsbald wieder zu 100 Prozent auszulasten. Das sagte Union-Präsident Dirk Zingler im Gespräch mit Sportschau-Moderatorin Jessy Wellmer.

Das Ziel sei demnach, das entsprechende Testverfahren in "die bestehende Eindämmungsverordnung zu bekommen." Denn, so Zingler: "Die Frage ist, was ist risikovoller - Abstand, der nur mäßig eingehalten wird (…) oder Lösungen zu suchen, wo kein Abstand notwendig ist?"

Derzeit gibt es nach einem Beschluss der Länder eine Testphase, bei der die Stadien mit 20 Prozent der Zuschauerkapazität gefüllt werden dürfen. Immer vorausgesetzt, das aktuelle, regionale Infektionsgeschehen erfordert keine härteren Maßnahmen. So etwa fand das Eröffnungsspiel der Bundesliga am vergangenen Freitag zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 ohne Zuschauer statt. Auch die Partie Köln gegen Hoffenheim wurde kurzfristig vor leeren Rängen absolviert.

Zu den Vorwürfen gegenüber Unions Vereinsführung, die Vorstöße zur Massentestung seien populistisch und unsolidarisch, da sie an anderer Stelle fehlen würden, entgegnete Unions Präsident: "Ich finde es hoch solidarisch, für die Gesellschaft nach Lösungen zu suchen." Und: "Ich glaube, dass in den letzten Wochen viele Millionen Tests durchgeführt wurden für die Reiserückkehrer, punktuell. Ich glaube, der Wert daraus war sehr überschaubar." Zudem sei er nach wie vor der Überzeugung, "dass es immer genug Tests gab."