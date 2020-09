Am Abend eines Tages, an dem die Bundesländer beschlossen in den Sporthallen und Stadien ab sofort wieder 20 Prozent Zuschauerauslastung zuzulassen, wurde Unions Trainer Urs Fischer in Hinblick auf die Fans deutlich. "Die müssen mithelfen. Die müssen bereit sein. Es sind heute 150. Am Sonnabend werden es 5.000 sein. Ich glaube, wir haben gegen Nürnberg gesehen, was da los ist. Wir brauchen die Unterstützung der Fans, das hat man in der letzten Spielzeit gesehen", sagte der Schweizer im Rahmen einer radioeins-Sondersendung zum Bundesligaauftakt, direkt aus dem Stadion an der Alten Försterei.