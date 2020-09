Der 1. FC Union verliert seinen Top-Torschützen der vergangenen Saison: Der Schwede Sebastian Andersson wechselt zu Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit. Der Verkauf des 29-jährigen Stoßstürmers spült den Köpenickern dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro in die Vereinskasse.

Der zweifache schwedische Nationalspieler war 2018 aus Kaiserlautern nach Köpenick gewechselt. Vor seinem Wechsel in die Pfalz hatte er lange Jahre in der Allsvenskan, der höchsten Liga seines Heimatlandes gekickt. Beim IFK Nörköpping machte er schließlich endgültig auf sich aufmerksam - sowohl den Nationaltrainer als auch ausländische Klubs: Mit 14 Toren landete er auf Platz zwei der Torschützenliste und sein Klub schaffte es in die Qualifikation zur Europa League.

In Kaiserslautern gelangen ihm dann zwölf Tore in 29 Spielen - als der Verein trotz des treffsicheren Schweden aus der zweiten Liga abstieg, griff Union zu. Mit den Köpenickern gelang Andersson in der Saison 2018/19 der Premieren-Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Er selbst konnte zwölf Treffer besteuern. Ebenso viele Tore gelangen ihm in der vergangenen Spielzeit in der Bundesliga. Damit hatte der 29-Jährige maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.