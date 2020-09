Im Gegensatz zur VSG, die zum ersten Mal in der Hauptrunde des DFB-Pokals antritt, hat Meyer bereits Erfahrung im Duell mit den Großen. Mit Rödinghausen traf er in der zweiten Pokalrunde 2018 gegen Bayern München. Im Tor stand Nationalkeeper Manuel Neuer. "Man muss immer daran glauben, dass es möglich ist. Egal, ob da jetzt ein Nationaltorhüter steht oder ein normaler Bundesligist."

Man habe sich auf dieses Spiel vorbereitet wie auf jedes andere auch, so Altglienickes Mittelfeldspieler Linus Meyer. Und dennoch: "Wir wollen das ganze Event genießen und alles aufsaugen, was geht. Und dann schauen wir mal, was möglich ist."

Und auch sein Trainer Karsten Heine zeigt sich gewohnt nüchtern, sagt zum Tausch des Heimrechts, in dem viele einen Vorteil für den 1. FC Köln sehen: "Wir würden hier in einem relativ leeren Stadion spielen. Das müssen wir auch in Köln, aber für viele Jungs ist das natürlich auch mal ein Erlebnis in so einer tollen Arena spielen zu dürfen. Und ob da keine Zuschauer sind oder hier, ist am Ende egal."

Und immerhin reist die VSG mit einem guten Saisonstart im Rücken ins Rheinland, liegt auf Tabellenplatz zwei der Regionalliga Nordost. Ein Umstand, der auch in Köln registriert wurde. So sagt FC-Trainer Markus Gisdol: "Wir haben Altglienicke intensiv beobachtet. Sie sind ja schon in der Saison und damit im Wettkampfrhythmus. Sie sind ein Aufstiegskandidat in der Regionalliga und für mich damit auf dem Niveau einer Drittligamannschaft."