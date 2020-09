Es hätte ein Fest werden können vor 8.000 begeisterten Fans im heimischen Stadion. Doch "dank" Corona tritt der aktuelle Pokalsieger Brandenburgs nun im AOK-Stadion in Wolfsburg an, statt in Fürstenwalde.

Immerhin einen Vorteil meinen die Außenseiter aus der Regionalliga Nordost auf ihrer Seite zu haben. "Wir sind konditionell auf einem sehr guten Stand", so Geurts. Die Formkurve, könnte man anfügen, stimmt generell auch. Nach fünf Spieltagen in der Liga steht Fürstenwalde auf Rang fünf. Am vergangenen Wochenende setzte es allerdings eine 2:3-Niederlage in Chemnitz.

Für den Gegner aus Wolfsburg hingegen ist die Pokal-Partie das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Die jüngsten Freundschaftsspiele deuten allerdings auf eine gute Frühform hin. So setzte sich das Team von Trainer Oliver Glasner zuletzt mit 3:0 gegen den 1. FC Köln und mit 4:1 beim 1. FC Magdeburg durch.