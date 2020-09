Der FSV Union Fürstenwalde wird in der ersten Runde des DFB-Pokals auf sein Heimrecht verzichten. Die Partie gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg wird somit in Niedersachsen stattfinden. Das gab der Brandenburger Regionalligist am Dienstagmittag bekannt.

In der Wolfsburger Arena werden am 12. September (Samstag, Anpfiff 15:30 Uhr) zum jetzigen Stand keinerlei Zuschauer zugelassen sein. Die Fürstenwalder prüfen unterdessen die Möglichkeit, ein Public Viewing auf die Beine zu stellen.