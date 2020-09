Bild: imago images/Ulmer

Sejad Salihovic kam im Sommer 2000 von Hertha 03 Zehlendorf in die U17 von Hertha BSC. Er schaffte es bis in die erste Mannschaft der Charlottenburger, konnte sich aber nie richtig durchsetzten - insgesamt kam er auf nur sechs Einsätze für die Profimannschaft. 2006 wechselte er zur TSG Hoffenheim, die damals noch in der Oberliga Baden-Württemberg spielt. Allerdings gelang Salihovic mit der TSG der Durchmarsch bis in die Bundesliga. Bis zu seinem Wechsel im Jahr 2015 stand er in 249 Pflichtspielen für Hoffenheim auf dem Rasen, in denen er 67 Tore erzielte. Nach Stationen in Peking, St. Gallen und beim Hamburger SV spielt der mittlerweile 35-Jährige heute beim DJK SW Frankenthal in der A-Klasse Rhein-Pfalz.