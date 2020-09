Hertha-Stürmer Matheus Cunha ist erstmals in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden. Nationaltrainer Tite nominierte den 21-Jährigen, der von RB Leipzig nach Berlin gewechselt war, am Freitag für den verletzten Gabriel Jesus (Manchester City) für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien beginnt seinen Weg zur WM 2022 in Katar mit den Duellen am 9. Oktober gegen Bolivien und am 13. Oktober in Peru.