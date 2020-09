imago images/Besiktas AS v Demir Grup Sivass

Nach Max Kruse holt der 1. FC Union den nächsten großen Namen nach Köpenick: Torhüter Loris Karius kommt per Leihe für ein Jahr vom englischen Meister FC Liverpool. Der 27-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre in der Türkei.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 27-Jährige von Liverpool an den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul ausgeliehen. Dort löste Karius seinen Vertrag Anfang Mai allerdings wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen auf.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Torwart Loris Karius wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Meister FC Liverpool nach Köpenick, wie Union am Montag mitteilte.

Union hatte nach dem Wechsel des letztjährigen Stammkeepers Rafal Gikiewicz zum FC Augsburg Handlungsbedarf auf der Torwartposition. Nach den Verpflichtungen von Andreas Luthe (FC Augsburg) und Karius sind die Köpenicker nunmehr gut aufgestellt.

"Die Verpflichtung von Loris Karius bedeutet für uns einen Torhüter mit großer nationaler und internationaler Erfahrung zu holen", kommentierte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Pressemitteilung. "Für Loris bietet es die Chance, sich wieder in einem stabilen Umfeld auf die Bundesliga und den Klassenerhalt mit Union zu fokussieren", so Ruhnert weiter.