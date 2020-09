Der gebürtige Berliner Antonio Rüdiger will im Kampf gegen Rassismus nicht nur auf die USA schauen. "Da drüben" sei es "ein bisschen verrückt", sagte der 27-jährige Nationalspieler am Dienstag auf einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes, mahnte aber gleichzeitig: "Wir haben das Problem noch überall. In dem einen Land weniger als in dem anderen, aber es ist trotzdem noch da." Jeder solle deswegen "auf sein eigenes Land schauen".