Die VSG Altglienicke hat vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost zurückerobert. Die Berliner gewannen am Samstagnachmittag mit 2:0 gegen Germania Halberstadt trafen Linus Meyer und Tolcay Cigerci. Am Sonntag kann der FC Viktoria Berlin mit einem Punktgewinn gegen Lichtenberg 47 aber wieder vorbeiziehen.